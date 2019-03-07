真假？ 男子突開車門 蔡阿嘎險撞上怒砸對方爆頭

2019-03-07 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕台灣知名YouTuber蔡阿嘎今天上傳一部影片，只見畫面中他正騎著機車載著老婆「二伯」，結果路邊一輛汽車突然開車門讓他們嚇了一跳差點撞上，蔡阿嘎頓時氣得和車主理論，不料車主卻還拿薯條往他身上撒，雙方頓時爆發口角，影片曝光後引發大批網友熱議，不過有網友推測，「其實這影片是假的啦！阿嘎只是想藉機宣導交通安全而已。」

蔡阿嘎今在IG上發出影片並寫道，「你一定也遇到這種薯條哥，開車門不看後方來車，還不認錯，爆他頭剛好啦！」而從畫面中可見，拿著薯條身穿藍色外套的男子，對著蔡阿嘎狂飆髒話，還拿薯條往蔡阿嘎身上撒，而蔡阿嘎則回罵「開車就囂張嗎？」最後還拿安全帽往薯條男頭上砸。

該影片在IG上曝光短短3個小時內就有26萬觀看次數，對此許多網友認為影片是假的，紛紛留言「假的啦！薯條哥還有在阿嘎的活動當工作人員」、「二伯怎麼感覺在偷笑？﻿」、「原來是在幫麥當勞業配」、「看了超舒壓」、「交通宣導用而已，大家不用擔心」、「不管是真的假的，謝謝阿嘎利用自己的聲望告訴大家，這樣真的真的真的很危險」、「上次才因為這樣摔車...」、「肇事只罰1千2至3千6會不會太輕」。

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