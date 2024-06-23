全台炸雨 氣象署公布雨量前10觀測點 過半都在南投縣

氣象署公布今天雨量統計圖。（圖擷自報天氣 - 中央氣象署臉書）

2024/06/23 19:09

〔記者蔡思培／台北報導〕今台灣各地下大雨，中央氣象署針對全台多縣市發布豪雨及大雨特報。氣象署晚間也公布今天累積雨量前10名的觀測點，其中有6個點位於南投縣，雨量最多的是南投縣北山觀測點，雨量高達126.0mm。

氣象署晚間約6點公布今天累積雨量前10名的觀測點，分別為南投縣北山（02）126.0 mm；南投縣外大坪109.0 mm；新竹縣尖石國小109.0 mm；台中市東勢109.0 mm；南投縣長豐108.0 mm；南投縣國六W023K 89.5 mm；南投縣蓮華池87.5 mm；新北市五城加油站87.5 mm；南投縣日月潭84.0 mm；新北市大豹83.0 mm。

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氣象署6點也發布豪雨、大雨特報，發布豪雨特報，影響時間為今天晚上。豪雨地區包或台中市山區、南投縣山區；大雨地區包括台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣、苗栗縣山區、南投縣、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區。

氣象署提醒，對流雲系發展旺盛易有短延時強降雨，新竹縣山區已有豪雨發生，今天台中市、南投縣山區有局部大雨或豪雨，大台北、新竹、南投地區及桃園、苗栗、嘉義、台南、高雄、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，要注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

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