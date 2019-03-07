疫病》注意！ 麻疹男3/2晚間曾在竹東夜市活動

2019-03-07 21:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕衛福部疾管署今天（7日）公布國內新增1例麻疹，一名30多歲男性今年2月疑似搭機接觸到外籍麻疹患者而感染，患者在確診前，曾於3月2日晚間6點至7點半在新竹縣竹東夜市活動，提醒民眾若有相關活動史，要自主健康管理18天。

根據疾管署資料，這是今年首例搭機染上麻疹病例。這名男子2月11日搭機由桃園機場飛往美國舊金山，期間在搭機過程中，可能接觸1名被美國確診麻疹的外籍旅客，兩人機上座位距離在兩排內，返國後於3月3日就出現出疹症狀並確診麻疹，研判可能接觸到染病旅客而遭傳染，現症狀已緩解，居家隔離中。

衛生單位已掌握這名患者在職場、就醫等相關接觸者共222人，將持續監測至3月25日，但在可傳染期間，他曾於3月2日晚間6點至7點半在新竹縣竹東夜市活動，正值晚餐時段，人潮正多。

疾管署提醒，民眾如曾於上述時段至竹東夜市活動，務必提高警覺，自主健康管理18天至3月20日，一旦出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並主動告知接觸史。

疾管署統計，今年國內累計28例麻疹，其中，15例為國內感染，13例為境外移入病例。

相關新聞請見：

日本麻疹疫情升溫 疾管署提高旅遊疫情建議

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/