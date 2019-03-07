排4小時才吃得到！子瑜吃過的南韓三明治快閃台灣 人潮超誇張

2019-03-07 21:24

〔即時新聞／綜合報導〕今天統一時代百貨突然湧現相當多的排隊人群，竟全都是為了1個三明治而來，原來是在南韓相當有名的「人氣歌謠三明治」，為了這個三明治，最久甚至有人排隊4個小時。

綜合媒體報導，有在追蹤南韓偶像、藝人的人或許聽過在南韓大名鼎鼎的「人氣歌謠三明治」，原本只能在南韓電視台吃到的三明治，今起至3月13日在台北統一時代百貨進行快閃販售，每天限量1500個，引來大批民眾爭相一試南韓藝人口中「超美味」的三明治究竟有多好吃，排隊最久的民眾甚至排了4個小時，快一點也得排2個小時。

「人氣歌謠三明治」原本在南韓電視台SBS的小攤販販售，只販售給到電視台錄影的藝人們，沒想到許多到電視台的藝人都在社群媒體上大力推薦這款包了雞蛋蟹肉沙拉、高麗菜絲、美乃滋、草莓醬的鹹甜三明治，讓南韓媒體爭相報導，進而在南韓掀起了三明治風潮。

包含知名男團防彈少年團、Seventeen，以及女團GFRIEND、有台灣成員舒華的（G）I-DLE及周子瑜所屬的TWICE都曾在社群媒體上傳與人氣歌謠三明治的合照。

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