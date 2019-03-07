準備搶囉！台灣燈會一卡通第四波加刷18日開賣

2019-03-07 11:59

〔記者羅欣貞／屏東報導〕才剛落幕的台灣燈會佳評如潮，不僅燈會紀念一卡通持續追加，文創紀念商品也跟著熱賣。屏東縣府表示，追加第四刷的燈會一卡通，首批3000張3月18日開賣，每張100元，另還有限量文創紀念商品可現購，想珍藏的民眾可洽文化處服務台購買。

｢台灣燈會文創商品還有貨嗎？」、｢燈會紀念一卡通何時再開賣？」被譽為史上最美的2019台灣燈會，創下1339萬人次參觀的輝煌紀錄，雖已完美落幕，但燈會熱潮仍持續延燒，連日來湧入許多民眾的詢問電話，縣長潘孟安及文化處臉書陸續有網友上網留言，除了詢問度高的燈會一卡通，縣府開發的各式文創紀念商品，也因為燈會爆紅，又掀起了一波搶購潮。

文化處表示，燈會紀念一卡通在燈會期間超搶手，加印3次總共6500張皆銷售一空，近日仍接獲許多民眾詢問，一卡通及週邊文創商品也成了｢我屏東我驕傲」的最夯珍藏，應廣大民眾之需求，所以決定再追加第四刷。

第四波追印的一卡通將於3月18 日下午1時30分開賣，限量3000張，同日下午6時於網路郵政商城開放預購，數量6000張，1個月內到貨，貨到立即寄出。4月初一卡通公司yahoo超級商城通路亦同步限量發售，以上皆每人限購5張。

此外，燈會文創紀念商品包括手拿包、筆記本、磁磚磁鐵、吸水杯墊、T恤、毛巾、L夾、便條紙，現貨於文化處一樓服務台販售，民眾也可上郵政商城網購，3月11日中午12時起發售。

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