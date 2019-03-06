驕傲到峇里島！屏東學童帶小提燈外交 大受歡迎

2019-03-06 16:09

〔記者邱芷柔／屏東報導〕2019台灣燈會在屏東3月3日精彩閉幕，燈會期間佳評如潮，更凝聚了城市光榮感，創造「我屏東我驕傲」的口號，其中兼具環保與實用的「屏安豬」小提燈受到大批粉絲歡迎，屏東竹田國小學童也趁著海外交流機會，帶著40多隻「屏安豬」前往峇里島，與當地印尼學童交流，成功讓更多人看見台灣文化，為屏東驕傲。

今年台灣燈會的小提燈「屏安豬」是由藝術家洪新富帶領的團隊設計，3個顏色包括象徵熱情、吉祥的紅色，招財進寶的黃色，以及屏東藍天大海的藍色，縣府準備8萬個提燈免費發放，燈會期間吸引滿滿排隊人潮，供不應求。

竹田國小學童拿出「屏安豬」提燈，用英語介紹元宵節文化與今年在屏東登場的台灣燈會，屏安豬小提燈，大鼻、大眼、大耳的可愛造型，身上還融入象徵福氣的蝙蝠、代表春天的牡丹花、吉祥的雙錢等，不僅造型滿點，還可以當作撲滿，讓當地學童愛不釋手。

竹小教師邱俐綾說，學校參與旅法導演陳慧齡發起的「島嶼的集體記憶」課程計畫，讓竹小學生與印尼的孩子結為筆友，並帶學童實際到峇里島和當地小朋友交流，當他們拿出「屏安豬」燈籠時現場一片驚呼，推展台灣文化的同時，也拉近彼此的距離。

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