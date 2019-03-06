台灣燈會閉幕 300無人機回海上教堂畫面成絕響！

intel drone light show成為今年台灣燈會的最大亮點之1。（記者陳彥廷攝）

2019-03-06 15:03

［記者陳彥廷／屏東報導］Intel Technology的drone light show（無人機燈光展演）是本屆台灣燈會最大亮點之1，屏東縣政府延續熱潮，明年將再度邀請前來屏東，不過，intel日前已撤出大鵬灣，確定無人機「倦鳥歸巢」回到新景點「海上教堂」的畫面，將成絕響。

屏東縣政府破天荒邀請到國際半導體巨擘Intel無人機燈光秀到台灣首演，讓「鮪魚」、「風帆」等圖案以及「屏東」、「TAIWAN」字樣登上夜空，甚至連總統蔡英文都驚艷「屏東怎麼邀請得到」，而被稱為「黑科技」、「外星科技」的intel，無人機燈光展演果然不讓人失望，每逢表演，主舞台前總是吸引滿滿人潮，當首隻「鮪魚」圖案現身，現場更是響起大聲讚嘆。

開幕時，無人機在整片大鵬灣屏幕，看起來就像是在「煙火轟炸」中現身，飛行卻絲毫未受影響，當時民眾除沉浸在視覺饗宴中，更對展演的效果是驚訝不已，也成為開幕熱議話題，據了解，這是因為煙火距離主燈約六百公尺，intel演出空域則約100公尺，以黑夜為屏的視覺錯置效果，驚艷所有人。

不只無人機帶著燈光現身時引起讚嘆，當300架無人機在打出最後的「intel」圖案後，會依序返回「起降場」，也就是大鵬灣在過年前才開幕的「海上教堂」，每逢這個時刻，現場更是會出現惋惜聲，甚至曾有民眾直說「再見」，比起表演時的整齊現身，無人機回家的畫面，許多人也視為整個秀，等「倦鳥歸巢」才前往下個燈飾賞燈。

「鍵盤說普通，結果現場全都要看無人機！」幾乎天天在會場執勤的田姓志工說，網友在無人機消息曝光時，一直問認為台灣媒體瘋狂報導intel是大驚小怪，指出國外早已有多次表演，無視intel無人機首度來台就到大鵬灣的事實，但據他獲民眾詢問最多者，全是「無人機飛了沒？」、「無人機幾點飛？」，甚至閉幕當天，許多人連長達6分鐘的國慶級煙火都不看，只看完無人機就要去搭接駁車，無人機光秀就是最吸睛的節目之一。

大鵬灣國家風景區的bot商大鵬灣公司說，海上教堂位於南堤碼頭，過年前才剛開幕，事前預估燈會期間若開放，遊客絕對擠爆海上教堂，但後來因intel為要操控無人機，出借海上教堂及整個南堤，並在南堤海上教堂旁搭建廣達約500平方公尺的「飛機場」，於燈會順利演出，也促成這個國際級表演來到台灣屏東的首度表演，倦鳥歸巢的畫面療癒，「看你千遍不厭倦」。

屏東縣政府明年續邀intel無人機到屏東演出，縣長潘孟安曾透露，屏東舉辦燈會的先天條件並不佳，始終未被外界看好，Intel團隊一開始可能連屏東在哪裡都不知道，但屏東這個「庄腳囝仔」，用誠意、實際行動獲Intel公司認可，明年在屏東舉辦的全國中等學校運動會將能再看到Intel無人機演出。

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intel drone light show成為今年台灣燈會的最大亮點之1。（記者陳彥廷攝）

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大鵬灣海上教堂，原本封起來全供intel無人機團隊使用，「倦鳥歸巢」的畫面就是回到這。（記者陳彥廷攝）

大鵬灣海上教堂，原本封起來全供intel無人機團隊使用，「倦鳥歸巢」的畫面就是回到這。（記者陳彥廷攝）

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