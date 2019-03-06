縣府把燈會送台中 民眾哀嘆：彰化只剩送肉粽

2019-03-06 16:55

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣棄辦明年燈會，令不少彰化民眾感到可惜，認為可以行銷彰化的機會卻拱手讓人，氣到上網要罷免縣長王惠美，前彰化縣長魏明谷也表示，王惠美選前高喊，發展彰化不能只當台中後花園，不解為何把年度媒體焦點送給台中？也有民眾發文嘲諷，彰化只剩送肉粽，生人迴避。

台灣燈會在屏東風光落幕，帶給承辦城市不少壓力，卻也讓人充滿期待，原訂主辦的彰化縣宣布棄辦，改由2015年才主辦的台中市承接，讓不少彰化民眾傻眼，認為屏東只花1年、經費也多半自籌，為何遙遠的屏東行，彰化不行？對於縣長王惠美滅自己志氣的行為感到怒不可遏。

有民眾指出，新縣長上任放棄離岸風電、放棄校園保全，現在連台灣燈會都放棄，彰化還有什麼吸引力？其他民眾也貼文「放棄燈會，彰化只剩送肉粽，生人迴避…」引來熱議，認為可以「省錢蓋捷運」、「鄉下就該有鄉下的樣子」，「以後可以搭捷運巡視喪家」等語，辦不辦爭議仍在繼續。

魏明谷說，打造彰化觀光非一蹴可幾，因此近年積極創新，推廣夜的觀光，讓民眾留宿彰化成效也相當卓著，吸引中央把明年燈會主辦在彰化，沒想到新政府把這個全國性焦點當燙手山芋丟棄，讓台中市佔了便宜，對於王惠美選前不斷高喊不要當台中市的後花園，無疑是自打嘴巴，明年恐要繼續當人家「細漢仔」，這樣如何看見彰化。

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