期勉部會要有擔當 蘇揆以屏東史上最美燈會為例

2019-03-07 11:41

〔記者李欣芳／台北報導〕為期13天在屏東舉行的2019台灣燈會已於3月3日圓滿落幕，行政院長蘇貞昌今天上午在政院會議中表示，政府不只要「會做事」，還要「敢擔當」。在這次燈會開始前，他就指示交通部要全力協助屏東縣政府增開接駁車，權責機關也應該要敢於告訴民眾，疏運狀況在什麼樣的參觀人數下，會有多久的等待時間，要坦白告訴民眾，讓大家預先就知道等待是必要的，但也要讓民眾清楚瞭解，政府會竭盡所能並負最終載運責任，協助參觀者回家。

蘇揆以燈會的交通疏運為例說，希望所有的部會，都要秉持這樣的態度，要有擔當，為人民做事。請大家善用政府這一部大機器的能力，善用我們團隊合作的戰力，只要大家一起合作，其實不分部會、不分中央地方就能辦好燈會，只要好好利用，做起來就會看到好成績。

他指出，這次燈會期間觀展人數再創新高，突破1千3百多萬人次，不僅讓國內外遊客體驗在地人文風情及欣賞燈藝師們獨一無二的燈藝創作，其中海底世界燈區主燈「珊瑚之心」還獲得義大利國際設計大賽入圍的肯定，藝術燈區也有3件作品獲邀8月至丹麥參展。未來「6主題燈」也確定永留大鵬灣，而7坐花燈也將交由屏東市公所典藏。感謝屏東縣潘孟安縣長帶領縣府同仁，以及交通部同仁的共同努力，也要特別感謝所有參與燈會的志工朋友，以及自發投入的屏東在地鄉親，感謝大家的參與，成就了史上最美的燈會。

蘇貞昌說，從這次燈會舉辦的經驗，他要期勉各位首長，事前各項規劃準備，比臨場反應更重要，而臨場的隨機應變，也是解決問題的關鍵。要讓人民知道有政府存在，這種態度是很重要的。

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