中央全額補助彰化就辦燈會 網酸：「投給張君雅就好！」

2019-03-07 09:07

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣放棄明年台灣燈會主辦權，效應連日來延燒、擴大，彰化縣府甚至說「若中央願意全額補助，我們（指縣府）當然可以辦啊！」更引發網民狂酸：「甚麼都要全額補助，投給張君雅小妹妹就好，選妳（王惠美）幹嘛！」

彰化棄辦燈會的消息傳出，連日來彰化縣民撻伐聲浪排山倒海湧入網路社群媒體，彰化縣議會不少議員也以此為焦點質詢縣長王惠美，彰化縣頓時成為全國矚目的焦點。

網民在臉書砲轟說「前縣長魏明谷無法連任，是因為一上任就斷了營養午餐，王惠美會因為沒有辦燈會 造成連任上的困難，何必呢？還是妳（王惠美）真的沒有能力。」還有網民稱：「注定彰化縣再空轉4年，選民無奈啦！」另有人說：「無知比無能可怕，無心比無知可怕。」

甚至有網民指彰化縣府新團隊上任時不要綠能風電，沒有稅收入縣庫，沒有風電人才培育，沒有校園保全保護學童，沒有彰化田中燈會，挺沒（美）的，就沒有了。」

由於縣府指出，錢關是關鍵，若中央願意全額補助至少7億元以上的燈會費用，彰化縣團隊已有操作過台灣燈會，人力和經驗都有，若錢也有，絕對願意辦。更引發網民狂酸稱，屏東縣政府還有靠自己募款，若「甚麼都要全額補助，投給張君雅小妹妹就好，選妳（王惠美）幹嘛！」

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