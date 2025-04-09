週四上半天鋒面通過慎防大雨 金馬留意濃霧

週四白天鋒面通過，中部以北雨勢尤其明顯，外出要留意雷擊及強陣風等劇烈天氣現象。示意圖。（資料照）

2025/04/09 22:23

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚到明天（10日）上半天鋒面通過，各地降雨機率高，局部有短暫陣雨或雷雨，中部以北雨勢尤其明顯，易有短延時強降雨，並有局部大雨發生機率，外出要留意雷擊及強陣風等劇烈天氣現象，整體雨勢下半天逐漸緩和，晚上大多轉為多雲，只剩山區及花東有零星雨。

中央氣象署預報，週四白天鋒面通過時，易有短延時強降雨，中部以北及馬祖地區可能有陣雨或雷雨，有局部大雨發生機率；其他地區及澎湖、金門地區，則有局部短暫陣雨或雷雨。晚間起，東部、東南部地區，會有局部短暫陣雨；桃園以北及其他山區也有零星短暫陣雨。馬祖、金門地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返留意路況安全及航班資訊。

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溫度方面，週四北部地區為20到26度；中部22到28度；南部22到31度；東北部20到25度；花蓮20到26度；台東22到32度，外島地區澎湖約23到27度；金門為19到26度；馬祖則是18到23度。

天氣風險公司指出，未來幾天的天氣變化，各地大致為多雲或陽光的天氣，東半部則有零星局部短暫陣雨；西半部山區午後因熱力作用有零星局部短暫陣雨，不過降雨量都有限。

紫外線指數部分，週四僅台東縣、高雄市為「過量級」；嘉義縣、嘉義市、台南市、花蓮縣、屏東縣、澎湖縣為「高量級」；其餘縣市均為「中量級」。

空氣品質方面，週四南部污染物仍稍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。

週四白天高溫仍可達28到32度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週四多為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週四南部污染物仍稍易累積。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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