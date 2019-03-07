濕冷期間延長 彭啟明：今明最冷 持續降雨至下週一

2019-03-07 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕今（7）日清晨中部以北及宜蘭低溫僅14、15度，中南部及花東亦只有16至20度，氣象專家彭啟明指出，週四、五冷空氣最強，且雨勢將持續到下週一，之後會有幾天到一週較為晴朗穩定的好天氣。

彭啟明表示，這兩天台灣上空有兩股系統交會，因此天氣明顯轉為濕冷，目前北部低溫如淡水跌到13.8度，台北14.4度，空曠的一些測站跌到12-13度。預期今天白天到明天清晨可能會再跌1度，台北都會可能13-14度，淡水12-13度，空曠區域可能11-12度。而中南部溫度雖然不像北部明顯下滑，但也稍微有降1、2度，中部山區要提防持續的降雨。

這波鋒面雲系不斷有水氣補充而東移到台灣，週三有些空檔，不是整天有雨，台南以北都有明顯的累積降雨，預期斷斷續續的間歇降雨將持續到週日、下週一，也要留意可能週六日還有結構更好的鋒面系統發展，會有較大雨勢。而下週一、二開始逐漸水氣減少，轉乾轉晴，會有幾天到一週較為晴朗穩定的好天氣。

溫度上，週四到週五清晨時冷空氣最強，中部的山區可能下雪。週五白天開始冷空氣減弱，溫度將會回升一些，但下週二、三另一波東北風增強，溫度會再略降一些，如果以台北來看，可能降到14-15度，屬於偏乾冷，和今天的濕冷感受不大相同。

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