機捷A7站周邊道路 行道樹掛滿建商看板

2019-03-06 22:22

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市議員詹江村今天在網路PO文指出，機場捷運A7站旁周邊文化一路行道樹幾乎被建商看板攻陷，很多行道樹因此枯死，但隔鄰的新北市竟然沒有半面看板，難道桃園市是無政府狀態；環保局則表示，當地業者和市府玩捉迷藏，假日時候才懸掛看板，平常會收起來，環保局已經安排人員於假日值班，加強取締。

環保局表示，已針對機場捷運A7站周邊文化一路成立違規看板取締專案，加強於週末假日時指派人員定期巡查，發現有違規懸掛者即開單告發，如未查獲行為人亦將一一將看板清理，以維護市容環境。

詹江村表示，日前接獲民眾陳情，指稱從機捷A8站到A7站的文化一路，不論是路旁或中央分隔島的行道樹都綁滿建商看板，尤其是假日情況更為嚴重，向市府反映，沒想到環保局答覆聲稱派員前往查處未見違規廣告物，民眾氣不過才轉向他陳情。

詹江村說，週日（3日）前往實地勘查，只見建商看板將路旁及路中分隔島的路樹全部占用，嚴重影響市容觀瞻，相對同一條路的新北市，廣告看板就絕跡，同樣是直轄市，居然有兩種截然不同的情景，說明了桃園市的行政怠忽。

詹江村也發現，很多行道樹枯死，懷疑行道樹被廣告看板綑紮失去呼吸的空間而枯死，廣告看板已經成為破壞環境生態殺手。

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