雲林營養午餐加碼補助 麵包訂單暴增麵食中心加班

2019-03-06 14:40

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣府加碼補助國中小學營養午餐費用，學校買得起點心了！附設在鎮東國小的麵食供應中心訂單也大增2倍以上，原本每天生產1000多個麵包，目前訂單已增加至3、4000個，工作人員人手嚴重不足，教育處已同意增聘兩人以滿足學校的需求。

雲林縣府上月底補助全縣國中小學生午餐費每餐7.1元，也讓學校更吃得起點心及水果，也使麵食中心訂單暴增，過去工作人員早上11點30分就結束工作，現在得忙到下午2、3點。

鎮東國小校長蔡淑玲說，麵食中心在餐費加碼後，麵包訂單從每天的1000多個，增加至2、4000個，因人力不足，目前天天加班因應，已向縣府爭取新增人力，目前供應各式麵包、饅頭、包子、麵條等25種麵食，麵包、饅頭等每個售價從6元至10元不等，真材實料、價格實惠。

鎮東國小營養師吳素惠表示，麵食中心使用的食材都通過檢驗及認證，而且真材實料，如最受歡迎的一人份小蛋糕，每個蛋糕都至少含一顆蛋的營養，而且不用擔心會吃到香精或色素。

吳素惠說，過去麵食中心每天約供應7到8所學校麵包，現在已增加到20個，另為服務沿海地區學校，專車最遠送麵包到台西、口湖地區的學校，而山區偏遠學校山峰華德福及樟湖國中小，老師也自行到鎮東載麵包回校，麵食中心服務範圍愈來愈廣。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/