苦不能苦孩子 雲林縣府自編8500萬為學童營養午餐加菜

2019-02-22 10:32

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣國中小營養午餐費每人每餐單價低於全國平均值7.1元，雲林縣府自編8500萬經費為學童加菜，每天每餐增加7.1元用於增加主食或點心，學童與家長都說「太棒了！」

教育部2017年統計，雲林縣學校營養午餐平均單價是32元，平均低全國平均值7.1元，縣長張麗善今天宣佈營養午餐費每餐補助7.1元，下週開始辦理。

張麗善表示，雲林為農業縣，亦為全國食材主要產地，理應享受最優質又實惠的學校午餐品質，但全縣特偏、偏遠及小型學校約占本縣學校71%左右，若提高午餐費收費標準對家長而言，是一項龐大且沈重之負擔，所以由縣府自籌經費，全面補助中小學生營養午餐費食材支出，提升至全國平均金額以上。

張麗指出，補助後的營養午餐，每週將以加菜2次為原則，供應菜色以雙主菜（如雞腿、魚片等）或點心為主，以增加菜色豐富度，且優先採用雲林在地食材，提升食材新鮮度。

縣府並委託鎮東國小成立麵食中心，專門提供全縣各國中小低於市價且營養豐富所需麵包及麵食，並設置一位營養師把關營養與衛生，為學校選擇麵食多了一層的安全、保障與營養。

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