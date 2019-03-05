空服員工會要求比照提升福利 長榮：薪資調整明顯超過同業

2019-03-05 20:51

〔記者陳宜加／台北報導〕桃園市空服員職業工會去年11月停止與長榮航空協商後，今天進行第一次勞資爭議調解。長榮指出，工會11項訴求中，有6項與薪資福利相關、4項與公司管理權相關、1項為違約罰則，工會並臨時增加勞工董事的調解主張，由於部分內容需要較長時間討論，4月將進行第二次調解，長榮對於工會願意理性協商表示肯定。

長榮說，已於調解會中已釋出善意，包括願意持續逐條討論優化航班派遣方式，也主動提出下次調解給予與會代表會務假，在日支費的議題方面，則需要再深入研究討論。

長榮強調，近年穩定成長並有盈餘，照顧員工也不遺餘力，近5年連續每年平均調薪每月2000元，今年更調薪3000至4000元；且連續4年發放4個月年終獎金與員工紅利。單就近年薪資調整幅度，已明顯超過同業水準，加上長榮日支費計算方式較優，且外站皆提供免費早餐，折算為日支費後與友航差距不大。

長榮說，相信大部分員工認同公司「持續獲利，並持續漸進提昇所有員工勞動條件」的方式。此外，依近2年資料顯示，長榮用人成本占總營運成本約16％，與友航相仿，對於員工的各項福利待遇並未低於業界水準。

長榮指出，提升空服員勞動條件是公司與工會的共同目標，團體協約協商期間，均本著誠信協商的原則，提出具體、合理對案。雖然工會片面中斷協商會議，仍持續照顧空服員並逐步改善勞動條件，諸如每月保障飛行時數60小時、改善部分航班派遣方式等，均已陸續實施。

長榮也說，將依今天工會論述，再次研究並提出符合雙方期待的對案，期盼勞資雙方能早日達到共識，長榮航空也企盼工會回到談判桌，開啟團體協商大門。

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