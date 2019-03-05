減碳有成 華航榮獲全球航空標竿企業

2019-03-05 15:34

〔記者陳宜加／台北報導〕華航今天宣布，今年再度榮獲國際碳揭露專案（CDP）組織評比為「標竿企業」等級（A- / Leadership），並於全球航空公司拔得頭籌，顯現華航推動減碳作為與成效持續獲得國際肯定。

CDP為國際主流法人投資機構，2003年起每年邀國際大型企業回覆問卷，作為企業投資評估參考，目前已躍升成國際企業應對氣候變遷與碳風險管理權威評比。

華航表示，自2012年起每年參與，落實外部溝通並提升內部管理能量，今年根據2018年氣候治理、風險機會揭露、減碳目標、供應鏈碳排管理，減碳暨低碳產品、碳排盤查與查證等項目，獲整體評為標竿等級。

華航指出，近年因應全球暖化、降低氣候變遷對產業的衝擊，持續制訂完善極端氣候應變機制與作業程序，透過建立飛航與地面作業短、中、長程減碳目標，落實執行溫室氣體減量。企業環境委員會亦每年進行碳盤查與查證作業，去年總計減碳達14.4萬公噸，其中飛航用油效率提升達1.8%，台灣地區辦公室用電及地面作業減碳更連續9年持續降低，企業總部行政中心大樓與組員中心亦取得內政部「鑽石級」綠建築標章。

面對產業低碳轉型，華航援引國際航空公司經驗，運用5架A350新機飛渡作業添加永續替代燃油，共減少約8.4萬公斤CO2排放量，並於去年主辦台灣首場「永續替代燃油研討會暨專家諮詢會議」，邀國內產官研等單位研習永續替代燃油發展趨勢，支持再生能源。

中華航空長期積極投入與推動各項永續節能環保作業，2018年啟動環保旅程-ECO Travel碳抵換計畫，亦簽署支持「氣候相關財務揭露建議倡議」（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）等實踐作為持續獲得國內外肯定，如獲得EPIF （Eco-Products International Fair ,EPIF ）「國際綠色典範獎」、經濟部「台灣綠色典範獎」，連續3年蟬聯中華民國企業環保獎，榮獲「榮譽環保企業獎座」，更連續 5年獲頒TCSA台灣企業永續獎之氣候領袖獎及連續三年度入選DJSI新興市場指數。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/