傍晚鋒面到變天！明起冷氣團南下北台灣轉濕冷

2019-03-05 06:52

〔即時新聞／綜合報導〕今日清晨受東北季風影響，各地仍有涼意，中部以北、東北部及東部低溫約16至19度，南部及東南部約20度；白天起東北季風減弱，各地氣溫將回升，尤其北部及東北部高溫約比昨天要回升4、5度，預測白天北部及東半部高溫約25至27度；中南部可達29至32度，白天暖熱，日夜溫差較大。

今日天氣方面，白天僅東半部地區及北部山區有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲到晴；值得注意的是，傍晚之後隨著鋒面接近，雲量逐漸增多，降雨機率也隨之提高，中部以北地區及澎湖、金門、馬祖將轉為有陣雨甚至雷雨的天氣。

今日空氣品質部分，風場轉為偏東風及南風，西半部地區擴散條件轉差，易有污染累積。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、高屏空品區為「普通」等級，高屏空品區清晨受污染累積，仍可能達橘色提醒等級，白天南風增強後將可改善；竹苗、中部及雲嘉南空品區擴散條件較差為「橘色提醒」等級。

週三（6日）鋒面通過及大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉為濕冷，中部以北及東北部地區天氣相當不穩定，會有陣雨或雷雨，並有機會發生局部大雨發生，其他地區也有局部短暫陣雨。

從週四至下週日（7日至10日）均受華南雲雨區東移影響，水氣明顯偏多，各地天氣不穩定，北部及東北部有機會發生局部大雨。週四、週五在大陸冷氣團影響之下，為冷氣團影響最明顯的時候，北台灣氣溫驟降，預估北部及東北部低溫僅12、13度，中部14、15度，南部、東部及東南部16至18度，北台灣一整天偏冷，其他地區則是早晚偏冷。

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