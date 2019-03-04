觀光局今晚與旅館業者對談 春遊星級旅館加碼恐生變數

2019-03-04 15:12

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局今年4月將推出春遊補助方案，部長林佳龍日前表示，民眾入住星級旅館或好客民宿可再加碼500元，引起旅館業者不滿。據了解，觀光局今晚將與旅館業溝通討論，若仍無法平息業者怒火，春遊方案針對星級旅館加碼政策恐有變數。

觀光局繼兩波暖冬補助方案後，預計明天下午就要正式公布春遊補助方案，初步規劃內容為民眾到各縣市旅遊每人補助500元，若搭乘台鐵、高鐵或入住星級旅館、好客民宿還可再加碼500元，卻引起旅館業者反彈，痛批制度不公。

花蓮旅館公會理事長陳義豐表示，星級旅館只佔旅館業17%，誰說沒有星就不是好旅館，一項好的政策豈可只圖利特定業者，既然是補助政策就應雨露均霑，業者各憑本事去爭取客源，觀光局的強勢介入，恐會引發83%一般旅館業者的嚴重抗議，要觀光局三思後行，別再引發民怨。

交通部表示，觀光局當初是希望透過補助政策鼓勵業者加入星級旅館和好客民宿認證，部長林佳龍也認同這樣的想法，如今業界有意見，林佳龍認為從暖冬到春遊方案都是新的政策，需要時間適應，如果制度搞得太複雜，很容易造成不必要的麻煩和民怨。

交通部表示，觀光局今晚將與旅館業者召開座談會，會中將針對星級旅館加碼補助一事溝通討論，部長林佳龍也指示，如果雙方都有共識就很好，若需要更多的溝通過程，也不一定要急著明天宣布方案，也就是說春遊補助方案仍有變數。

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