月初將完整宣布春遊補助 林佳龍：會有新的作法

2019-03-02 11:42

〔記者歐素美／台中報導〕為振興國內旅遊，繼「暖冬補助」及「擴大暖冬補助」後，交通部觀光局規劃再推出「春遊補助」，但春遊怎麼補助？交通部長林佳龍今天出席台中國際機場過夜機坪啟用典禮時表示，3月初會完整對外宣布，之前因媒體報導數字有些錯誤，強調「並不是補助減沙，而是方法改變」。

林佳龍說，希望透過補助，帶動區域觀光資源的整合。所以會有新的作法，比如地方政府提案，中央會加碼補助，結合浪漫小鎮的旅遊及青年的深度旅遊，還有對比較偏遠或離島的鼓勵旅遊，甚至包括高鐵、台鐵的優惠專案，也都希望能夠導入更多的旅客到中南部去。

林佳龍指出，交通部在原來暖冬及擴大暖冬的經驗上做了一些檢討，希望更精進，善用資源，外界有一些誤會，我們會做一些澄清，目前還在進行旅行業者等諮商，呼籲大眾給觀光局多一點時間整合意見，希望這次春遊計畫能夠在過去的基礎上把它做得更好。

至於針對分業者反映尚未領到暖冬補助，林佳龍指出，暖冬是3個月的計畫，結束後再辦理核銷，目前已有7成業者已領到補助款，也採取彈性做法，預付8成補助款，因冬暖到2月28日才截止申報，擴大暖冬到3月底才截止申報，還在進行中，有些程序快則1個月、最慢3個月完成，外界有些數字是舊的、有錯誤，觀光局有提供新的數字供大家參考，少數尚未核銷，不管遇到什麼問題，我們會採取預撥制，也會預防錯誤核銷的單據，畢竟對公務體系來講，每一分錢都是人民的納稅錢，要做好把關。

林佳龍指出，針對尚未核銷部分，觀光局已增聘很多人力進行，未來春遊計畫會交由地方政府核銷，透過中央補助行政費用，讓各地自行做處理。

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