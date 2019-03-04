春遊補助還沒上路 中市飯店先祭優惠搶客

2019-03-04 10:42

〔記者張菁雅／台中報導〕過完228連假，餐飲、旅遊業進入淡季，等不及政府的春遊補助，台中市多家飯店3月相繼推出餐飲及住房優惠，折扣最低3折，希望吸引民眾搶先體驗。

交通部預計4至6月將推出春遊補助方案，範圍擴及全民、全台，不過，3月已進入旅遊淡季，在補助政策上路前，業者先自行推出優惠。台中長榮桂冠酒店的長園中餐廳即日起至5月底，每週三、週四東西料理5折優惠；咖啡廳則推出快閃優惠，飯店將不定期發佈隔日午餐和晚餐的折扣，最低可到5折，比旅展餐券還優惠。

另外，長榮桂冠酒店去年開始翻修外牆，工程已全部完工，業者推出住房早鳥價，只要於21天前預訂，平日每房每晚只要2999元起，包含咖啡廳自助百匯早餐2客，週一至週四入住房客可再享咖啡廳2人同行1人免費。

台中日月千禧酒店慶祝6週年，即日起至3月31日，各餐廳皆推出與6相關的好禮大方送專案，讓顧客試手氣，有機會得到雙人住宿券、餐券、保養品等獎品。住房部分，只要透過電話訂房，並到酒店與指定的手舉牌合照，上傳至Facebook 或 Instagram，即可享平日每房每晚3666元起、約3折的優惠價。

永豐棧酒店風尚西餐廳的沙拉吧即日起至3月31日，平日午晚餐4人同行1人免費，雙人下午茶平日不到1000元，邀姊妹淘、母女檔一同享美食。

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