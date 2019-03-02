當年冒險飛入中國情蒐 老飛行員盼台灣人珍惜自由民主

2019-03-02 22:58

〔記者翁聿煌／新北報導〕俗話說「人生的劇本不能偷看」，這句話對94歲的李匡復更是如此，他出身醫生世家，卻因為生逢戰亂、投筆從戎，成為翱翔天際的飛行員；七老八十又難忘兒時的繪畫及雕刻興趣，如今又變成業餘藝術家，回顧精彩一生，曾經開著偵察機深入敵境、八二三砲戰冒著砲火到金門運補，也擔任過總統和將軍的駕駛，李匡復對人生「沒有後悔、只有感恩」。

李匡復於1925年出生在廣東南海縣，他祖父是中醫、父母是西醫和牙醫，原本以他的聰明資質，家人也認定他會克紹箕裘，成為濟世救人的好醫生，但他少年時遇到對日抗戰，父親眼見家鄉淪陷，要他去報考軍校救國，他跟著友人輾轉到內地成都就讀空軍幼校，才10多歲的年紀就遠離家鄉，從此再未見到父母最後一面。

抗戰結束時他轉到杭州筧橋念空軍官校，再遇國共內戰，隨著戰局直轉急下，他跟著學校遷到台灣高雄岡山，畢業後被編入運輸機隊。

李匡復說，1950年代台海兩岸還在對峙，空軍配合美國的情報蒐集需求，他3度奉命駕駛PB4Y螺旋槳4引擎的電子偵察機深入中國內地偵察，飛機挑選雲層厚重、星月無光的晚上從新竹基地起飛，趁著夜色掩護從福建海岸進入，他回憶當時飛機沒有先進導航及夜視系統，但為避免遭共軍雷達及戰機發現，必須冒險低空在山區迂迴飛行，到武漢等地進行電子偵察任務。

李匡復苦笑說，「老美給二手裝備，卻要我們幫他們賣命」，空軍弟兄出任務能平安歸來的機會一半一半，他因為當時單身未婚、比較看得開，但是同機隊友有人已成家，莫不顯得心事重重，一直要到天色破曉、飛機回程飛出中共領空後，大家才如釋重負、露出笑容。

李匡復因為駕駛技術精湛，後來改飛運輸機C47、C54，並且多次被指派搭載前總統蔣經國、嚴家淦及空軍總司令的外島及出國任務，一直到1982年以上校官階退伍，他與妻兒移民美國，10多年前老伴過世，他隻身返台住在安養中心，樂觀開朗的個性，讓他擁有許多忘年之交。

李匡復不僅身體硬朗，他還無師自通、創作許多繪畫及雕刻作品，在他的靈巧雙手下，不論是迷你樂器、還是曾經駕駛過的軍機模型都顯得維妙維肖，很能自娛娛人，多彩多姿的人生逐漸由絢爛走入平淡，他覺得很知足。

李匡復說，當初多少的國軍官兵用生命保衛自由民主台灣，如今面對中國口口聲聲要武力統一，後世更要懂得珍惜守護、才對得起先烈先賢的奉獻犧牲。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/