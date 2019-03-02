南崗3路人行道除草 3/4、3/5車勿停路邊

2019-03-02 16:44

〔記者謝介裕／南投報導〕民眾注意了！228連假後，4日第1天上班日至5日2天，南崗工業區服務中心公告南崗3路將展開人行道除草工作，民眾勿將車輛停放路邊，以免影響除草工作進行，希望在工業區上班的民眾及鄰近的住戶能配合，進而讓整個道路景觀維護工作能更加順暢。

南崗工業區係南投縣規模最大的工業區，廠家數約500家，年產值約1億元，對外主幹南崗3路的路面，長期以來凹凸不平，以致交通事故迭傳，民眾怨聲載道。

去年11月間，公路總局南投工務段獲中央補助約4000萬元經費下，遂展開刨鋪、整修路面的「路平」專案，也是20年來首次，完工後，一改昔日坑坑洞洞、縫縫補補的「乞丐補丁裝」模樣，路面變得平坦又舒適，廣受各界好評。

南崗工業區服務中心表示，南崗3路同時也是銜接國道3號南投交流道，以及聯繫玉山、日月潭、溪頭、杉林溪等風景區，不可或缺的觀光動線，遂決定打鐵趁熱展開人行道景觀維護工作，第1步便是除草工作。

然而，工業區每天進進出出的上班人數約有2萬人，在停車場及停車格有限情況下，許多民眾便選擇將車停靠路邊，如此將增添雜草清理的困難度，恐讓道路景觀維護的好意大打折扣，因此該中心才特別在道路沿線張貼施工期間路邊禁止停車的公告，希望民眾能踴躍配合。

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