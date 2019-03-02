高雄空品差霧濛濛成雪色世界 網友諷：韓流發威助攻

2019-03-02 17:24

〔即時新聞／綜合報導〕今天是228連假第3天，各地天氣晴朗適合出遊，但中南部地區卻因擴散條件不佳，易有空氣汙染物累積，其中高雄市在上午9時，就有10座空品測站達到不良的紅色警戒等級。PTT就有網友貼出照片酸說，「韓流發威助攻，高雄成雪色世界」。

根據環保署空氣品質監測網資訊，西半部從新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣等14縣市及金門縣，空品都不佳，其中高雄市現有12座空品測站，今上午9時，就有10座達到不良的紅色警戒等級。

對此，一名PTT網友貼出高雄旗津的照片，表示「剛剛我起床就看到外面霧濛濛的一片，打開新聞『韓流發威助攻，高雄成雪色世界』，真的太神啦高雄，不說了小妹先來去打雪仗了。」網友藉著高雄空品差來諷刺特定媒體造神的現象。

對於空氣品質差的原因，環保署解釋，今日因為東北季風減弱，環境場逐漸轉為偏東至南風，而西半部位於背風面，風速較弱，因此整體擴散條件差。

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