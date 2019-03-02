教部禁列管學校辦推廣教育 全國私校工會肯定籲保障師生權益

2019-03-02 15:47

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部針對辦學不佳專案輔導列管的近10所大學校院祭出狠招，今年8月新學年起，禁止這些學校辦理「繼續教育」學習時數課程及學分課程。全國私校工會今天發聲明肯定教育部的這項政策，理事長尤榮輝表示，學校若被列入輔導，代表其辦學品質已未達水準，不應該讓學生再踏入「私校雷區」，只有讓辦學品質不佳私校加速退場，一方面可保障學生受教權，另一方面可將教育資源集中在優質的大學，才能提升整體高教品質。

學校辦學狀況直接反應在新生註冊率，私校工會發現，新生註冊率未達6成的私校往往內控上出了很大的問題，有些是苛扣教職員薪資，有些是專案和兼任教師比例過高，有些是減開選修課或併班上課，所以被投訴的案件也相當多。理事長尤榮輝表示，被列管輔導的私校之所以不被市場接受，根本的原因是以營利心態辦學，加上決策不民主、資訊不透明，才導致教育品質每況愈下，而少子化只是讓問題浮上檯面的客觀因素，不是造成辧學困難的主因。

尤榮輝表示，在正規課程外辦理「繼續教育」學習時數課程及學分課程，對學校財源收入不無小補，教育部禁止被專案輔導私校開設學分課程，又公開被列管輔導的學校名單後，這些學校恐怕只有走上轉型或退場。私校工會呼籲教育部在祭出鐵腕、加速私校退場的同時，仍應注意提供相當配套措施，保障在校學生的受教權和教職員的工作權。

新生註冊率反應市場接受度，而校內師生對學校的評價反應辦學心態與能力。私校工會也呼籲未列入輔導的私校應調整將本求利的辦學心態，儘速檢討學校不合理規章，提升教職員士氣並確實將經費用在學生身上，如果連校內師生都無法認同學校，如何提升新生註冊率？

前大葉大學校長、中興大學特聘教授武東星則表示，過去時空環境下所開放的繼續（推廣）教育，讀了40學分或80學分班，即可入學大二、大三的彈性，被少數學校視為另一生源的補充途徑，有些面臨生存保衛戰的學校，卻沒有能力管控教學品質，已大大打擊台灣的高教品質，教育部終於能亡羊補牢，不被大學自治所困，實為學生之福。

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