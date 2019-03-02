教育部出狠招！鎖定近10校加速退場

2019-03-02 06:32

辦學不佳 沒能力辦額外業務

〔記者林曉雲、楊金城、翁聿煌、洪定宏／綜合報導〕加速後段學校退場，教育部針對辦學不佳專案輔導列管的近十所大學校院祭出狠招，今年8月新學年起，禁止這些學校辦理「繼續教育」學習時數課程及學分課程，教育部技職司長楊玉惠表示，教學品質不好的學校沒有能力辦理這些額外的業務，因此明文禁止。

教育部近日修改發布「專科以上學校辦理繼續教育辦法」，觸及6項情況之一的大學或技專校院，在被命令改善期間，不得辦理職業繼續教育。

觸及6種情況 禁開辦推廣教育

6項情況分別是：學校財務顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務運作；學校欠薪3個月以上或任意減薪；師資質量不符規定；教學品質被教育部查核為列管或未通過；全校學生人數未達3000人，且近兩年新生註冊率未達6成；違反私校法或相關法令情節嚴重，影響師生權益。

依教育部去年底公布全國大專校院107學年新生註冊率等重要資訊，扣除性質特殊的宗教學院，共有8校註冊率未達6成，包括華梵大學、玄奘大學、明道大學、高苑科大、中州科大、南榮科大、崇右影藝科大、和春技術學院，8校中學生數低於3000人有南榮、和春與華梵等3校。

楊玉惠表示，私校轉型退場條例在立院待審中，立法完成後，教育部才能依法公布列管學校名單。

南榮科大今年被教育部停招1年，如今又不能開辦推廣教育課程，校長王俊惠嘆說，學校收入又將減少，為挽救學校，學校將加快腳步洽談捐資企業入主南榮。華梵表示，目前並沒有辦理職業繼續教育，未來仍會朝整併科系「小而精、小而美」方向經營；和春技術學院不回應。

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