延續花都台南 圖書館「植無不言」串聯人文自然關係

2019-03-02 13:05

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南從農曆年後進入花朵盛開的狀態，不僅路邊隨處可見花蹤，賞花近來更吸引大批觀光人潮。台南市中西區圖書館抓準機會，選在3月起至7月的禮拜6推出「植無不言」閱讀推廣系列活動，透過專題演講、攝影及紀錄片分享等方式，藉由在地植物串聯台南府城各種花樹與人文的關係。

圖書館將邀請長期在台南生活的作家向市民分享人文與自然間的關係，如台南市刊主編陳秀琍將以長年拍攝累積的四時花樹攝影作品為題，談花、樹與台南的今昔關聯，分享這些植物在老街巷弄、老屋中所呈現的都市紋理與人文風情。

圖書館也延續去年社區影像培力學員拍攝《莉莉與老樹》紀錄片的成果，今年邀請片中主角、莉莉水果店老闆李文雄分享「再見老樹，老樹再見」講座，講述他對老樹的熱愛，以及對周遭人文地景風貌變遷的關懷。

另外，活動除了講座之外，台南市文化協會、台南市府城故事協會也將參與課程，前者帶隊介紹生活周遭的植物，並體驗植物敲染及手工紙卡片作品，後者則由故事媽媽輪番上陣說故事，融合親子手作創意小物，讓小朋友愛上繪本，愛上閱讀。

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