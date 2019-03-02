新竹發現石虎了！保育協會召募志工響應熱烈

2019-03-02 12:43

〔記者廖雪茹／新竹報導〕去年底，新竹縣有民眾在芎林鄉飛鳳山發現一隻受傷的石虎，是台灣有具體證據發現石虎出沒的最北端，因而引發關注；台灣石虎保育協會將首度在新竹縣舉辦志工培訓，甫發布訊息即報名額滿，盼一同為石虎發聲。

去年12月18日，芎林鄉長黃正彪接獲民眾通報飛鳳山疑有受傷的石虎，他聯絡縣政府農業處，確認是瀕臨絕跡的野生動物石虎後，帶回救治，獸醫判斷石虎右後肢疑遭捕獸夾夾傷，隨後轉送農委會特有生物研究保育中心治療。

農業處表示，石虎曾經遍佈全台灣的淺山環境，因為人類對於環境開發使得棲地減少，如今只在苗栗至台南山區出沒，推估石虎數量僅約500隻。新竹縣數十年來第一次發現石虎，代表飛鳳山土地和生態系是自然且健康的，也推測應該還有其他石虎。

農委會推廣保育石虎，強調不砍伐森林、不將溪流鋪上水泥、不污染環境，就是對石虎與淺山生物最大的保護。民眾還可身體力行，不棄養寵物，減少貓狗對石虎的威脅；檢舉違法獸鋏，減少石虎的傷害；郊區開車放慢速度，減少石虎的路死。

台灣石虎保育協會表示，預定24日上午9點到下午4點，在竹北市勝利五路31號（尊爵大樓視聽室）舉辦教育推廣志工培訓，邀請願意協助石虎保育及教育推廣的夥伴，不怕面對人群、樂於分享，可與協會一同前往學校、各大保育市集推廣石虎保育，讓更多人願意支持石虎保育行動！

培訓課程將由石虎媽媽陳美汀等人分享石虎生態習性與威脅、石虎米推動分享、解說技巧與實作等。

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