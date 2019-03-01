虛驚一場！林口瑞樹坑溪棄豬屍 未感染非洲豬瘟

2019-03-01 16:33

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市動物保護防疫處上月28日獲報，林口區瑞樹坑溪有1隻死豬，新北市災害應變中心立即啟動防疫機制，防疫員整備到場，配合林口警分局循溪流上游查緝，立即剖解、採樣送驗，結果為陰性；應變中心追緝違法丟棄豬屍，全面清查林口區養豬場，調閱案發地點周邊監視器，查明惡意棄置車輛，以車追人，後續將依法嚴懲。

新北市災害應變中心再次宣導農戶加強自主防疫安全，針對228日林口瑞樹坑溪違法棄置死豬，再度要求新北轄内養豬戶，落實廚餘高溫蒸煮及人車管制，確實消毒，落實生物管制。

養豬協會理事長李當期也抨擊，這起案件真是一顆老鼠屎，壞了整個養豬產業，災害應變中心呼籲豬農，若有豬隻死亡，應以化製方式處理，切勿隨意丟棄，避免出現防疫破口，衝擊養豬產業安全。

新北市動保處長陳淵泉說，豬農當豬隻有任何異狀，應立即通報動保處派員處理，已針對林口棄置豬屍事件，展開追查，因中國非洲豬瘟疫情嚴峻，這次棄置屍體雖為陰性，但違法棄置行徑會增加傳播疾病風險，引發周遭豬農、住戶恐慌，養豬戶若豬隻死亡應循合法管道處理動物屍體，場內出現豬隻異常死亡情形第一時間應通報動保處，若養豬場隨意棄置豬屍，將依動物傳染病防治條例第43條第1款處以5萬至100萬元罰鍰。

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