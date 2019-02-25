空運闖關照樣抓！海關查獲中國製「豬肉脯」2件4.8公斤

2019-02-25 20:08

〔即時新聞／綜合報導〕為防非洲豬瘟，財政部關務署實施第2波「空運快遞貨物強化查緝專案計畫」，今公布近期查緝結果表示，本次查緝違法案件共313件，其中查有2件為中國製的豬肉製品，重4.8公斤。該貨品並無委任書，目前已交由防檢局處理。

根據《蘋果》報導，關務署副署長彭英偉表示，本次查緝專案行動為第2次，執行期間為1月22日至1月24日，查了查獲2件豬肉製品外、農產品及食品也有138件，總重1325.8公斤、仿冒品15件，共2324個品項。

彭英偉強調，查驗出的違法豬肉製品，將針對是否有委任書、以及姓名、收貨人是否真實，目前已交由農委會防檢局處理，而此案涉及刑責倘若成立，快遞業者最高可處7年以下有期徒刑，併科罰金6000元至3萬元不等。

彭英偉表示，在旅客攜帶的部分，今年的查獲的豬肉製品數量相較去年每月近500件已明顯下降，據統計，今年1月旅客攜帶包含小三通，共計有170件，2月有106件。未來也將持續不定期實施查驗，防止非洲豬瘟輸台。

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