還好沒事！ 枋山海岸豬屍排除非洲豬瘟

2019-02-20 18:51

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣動物防疫所2月17日晚間接獲通報，枋山鄉枋山路115號附近的海岸旁驚現豬屍，所幸採集檢體經家畜衛生試驗所檢驗後，今天（20日）結果出爐，呈現非洲豬瘟陰性反應，虛驚一場。

屏縣動物防疫所說，豬屍當日立即就地焚毀掩埋，周邊環境也做完善的消毒；近日各縣市傳來多起斃死畜被隨意棄置荒郊野溪的通報事件，防疫所將持續加強屏縣養豬場的訪視及輔導，請養豬農戶做好斃死畜管理，以防止疫情發生，也請民眾不要太過驚慌。

防疫所指出，非洲豬瘟疫情已在亞洲地區開始蔓延，加上民眾防疫意識提升，為做好疫病防疫，動物防疫所對棄置荒野病死畜的通報案件不敢輕忽，每一次的案件，除了儘速趕往通報地點做最妥適的處置，周邊環境全面消毒防止病原擴散是很重要的工作。

動防所李永文所長再次呼籲，畜牧場或民眾家中飼養動物死亡，應以掩埋或委請動物屍體化製業者處置，切勿隨意丟棄動物屍體，以免病媒孳生、疾病傳播。為防範非洲豬瘟疫情入侵，養豬業者務必做好自家豬場自衛防疫及衛生管理工作，動物因罹患或疑患動物傳染病或病因不明而死亡時，動物所有人或管理人應依法通報；死廢畜應依規定處理，絕對不可任意丟棄，違反規定者將依動物傳染病防治條例第43條裁處5萬元以上100萬以下罰鍰。

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