借閱證、到館率高 基隆獲閱讀力雙料冠軍

2019-03-01 13:28

〔記者林欣漢／基隆報導〕國家圖書館發布2018年台灣閱讀風貌調查閱讀力指標，基隆市在「每人持證比例」、「每人到館次數」項目均排名全國第一，文化局長陳靜萍表示，未來會持續推動各項創新服務與活動，朝更便捷的閱讀環境邁進。

基隆市文化局指出，國家圖書館在2018年台灣閱讀風貌調查，分析國人閱讀偏好與利用圖書館情形，基隆市「每人持證比例」59％、「每人到館次數」4.26次，在全國各縣市都得到第一名，並獲最具閱讀競爭力城市第5名。

陳靜萍說，近年來積極推動閱讀，引入外部資源，2015年起延長開放圖書館，增加圖書館服務時段；2016年設置基隆智慧圖書站，增加8個自助借還書服務點，補足圖書館的不足；2017年擴編1100萬購書預算，全面提升圖書館館藏資源，並完成北北基一證通用服務，建立圖書的聯合資源服務，讓市民的閱讀環境大幅提升。

陳靜萍表示，未來也將朝向提供更便捷的閱讀環境為目標，持續推動各項創新服務與活動，其中廣受市民好評的服務之一「基隆智慧圖書站」，便是考量通勤族受限圖書館開放時間，難以利用圖書資源，透過導入資訊科技擴增圖書館服務的時間與空間，民眾可透過網路調借圖書的方式，直接在基隆車站、七堵車站、深美國小、正濱國小及基隆婦幼福利中心等各點借還圖書，不必親至圖書館也可以閱讀，詳情可上基隆市公共圖書館、基隆市文化局官網查詢。

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