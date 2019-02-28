《還願》哪裡傷中國人的心？鄉民提5點打臉：自作多情！

2019-02-28 19:43

〔即時新聞／綜合報導〕國產恐怖遊戲《還願》因為遊戲出現嘲謔中國國家主席習近平的符咒彩蛋，遭中國網友抵制，此款遊戲也全面下架。昨天國台辦更表示將《還願》下架的決定，純粹是「依法依規對互聯網和電子產品進行管理，這是很正常的事情」對於中國反應這麼大，一名台灣網友跳出來直言：「就是中國自己在自作多情罷了」。

由台灣赤燭遊戲開發的第一人稱恐怖遊戲《還願》於本月19日在遊戲平台Steam上線後，好評就不斷，但因為有中國網友眼尖發現遊戲中譏諷習近平是「小熊維尼」、「呢嘛叭唭（你媽白癡）」等暗語，玻璃心碎，發起抵制，中國方面也將遊戲全面下架。一名台灣網友日前就在PTT 上表示，「有些裝中立的言論不外乎就是：『虧我們這麼力挺這國產遊戲，結果沒想到是一款台獨遊戲』、『太傷中國人的心了』」讓他看到相當不解，疑問「還願這款遊戲到底傷了中國人什麼心？」還整理出5點打臉中國網友這費解心態。

原PO指出：

1.有人說這是中國的國產遊戲嗎？

沒有，中國人自己當成國產，明明是台灣人做的

2.有人叫你把這款遊戲當成寶當成自己的驕傲嗎？

沒有，你們自己把它當成國產遊戲來驕傲的

3.你們有真的大力支持嗎？

沒有，13億人口，在事情爆發前只買了9000多套，因為大多數人都是玩盜版

4.這張符是赤燭故意放上去的嗎？

是，有員工惡作劇。但這款遊戲正版在中國上架的時候，裡面的字早就已經改掉了

5.那是怎麼發現的?

因為中國人玩盜版的

原PO最後一語道破：「所以我想問還願到底傷了中國人什麼心呢？從頭到尾感覺都是你們自作多情啊...」網友紛紛表示，「玻璃心自己會碎滿地」、「中國人內心一直很脆弱，國內的政治黑暗無法被提起的」、「中國一開始一直吃豆腐說這是國產遊戲」。

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