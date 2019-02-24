盜版網創辦人痛批赤燭「遊戲人的敗類」 網友笑翻

2019-02-24 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕台灣國產恐怖遊戲《還願》日前被網友發現遊戲內容暗藏彩蛋，大開中國領導人習近平玩笑，結果從中國網友口中的「國產之光」一夕之間崩潰切割，其中也包括中國知名盜版遊戲論壇「3DM」創辦人宿菲菲。目前已離開3DM管理層，轉型為直播主的她，也發文痛罵赤燭是「遊戲人中的敗類」，不過，這番言論反而讓台灣與中國網友笑翻，譏諷她「X盜版網你真夠厚臉皮」、「求生欲極強」

宿菲菲以網名「不死鳥3DM」在網路上發文痛斥赤燭，聲稱對方「前2天哭著跑來抱大腿，非要跟她交朋友」，結果自己一時糊塗，沒認清狀況，上了他們的當，信了他們的邪；她說，現在我可以明確的告訴他們，老子沒你們這種王八蛋朋友，滾！

宿菲菲指出，赤燭不知道把業務做到極致，還弄了損人不利己的玩意，不僅害了自己和代理商，還傷害了13億中國人的感情，甚至有可能直接把Steam中國區都搞沒了；他還舉例像加布．紐維爾（Gabe Newell）、小島秀夫、宮本茂、席德．梅爾（Sidney Meier）等歐美與日本的知名遊戲製作人，都沒做過這種無恥齷齪事，「你們還是中國人」，心思何等歹毒，「真是我們遊戲人中的敗類」；最後還強調自己是一位「受黨教育多年的好青年，一向支持黨的領導，向來維護祖國主權。」特此聲明，堅決與這家公司劃清界限！

不過，宿菲菲這番自清聲明，反而難得讓台灣與中國的網友同時笑翻，紛紛諷刺她「這人和遊戲製作商是過命的交情，必須一起帶走！」、「求生欲極強」、「川劇變臉？」、「沒出事就是朋友兄弟，出了事馬上切割」、「盜版網你真夠厚臉皮」、「最大盜版網還有什麼臉出來屁啊」、「3DM是遊戲人，我笑了」

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