搶救百年老楓香樹 楓樹坑社區規劃師找植物醫師診療

2019-02-28 14:46

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市龜山區楓樹坑得名於早年有許多楓香樹茂盛成長，但近年來隨著人為開發增加，百年老楓香樹已經不多，社區規劃師黃榮昌發現其中4株位於路旁、生長狀況不佳，找來植物醫師，挖開老楓香樹旁水泥重新固樁，未來還要定期檢查氣根，盼讓老樹永續生存。

黃榮昌說，40、50年代，楓樹坑的居民貧困，每到年底，龜山鬧區的居民會邀請楓樹坑居民觀賞俗稱的「年尾戲」，原應禮尚往來，但楓樹坑居民因無力回請，就被龜山鬧區居民戲稱楓樹坑為「吃人坑」。

黃榮昌說，楓樹坑居民後來決定回請，但因為缺乏經費，居民只好自己搭建戲棚，並砍下許多楓香樹當材料，近年來再加上人為開發蓬勃，讓楓樹坑的楓香樹愈來愈少，樹齡超過百年的更是罕見。

其中4株百年的老楓香樹，分別是楓樹福德祠旁有1株、自來水加壓站後方2株與風尾街1株，黃榮昌說，4株百年老楓香樹都位於路旁，根部被水泥覆蓋，影響生長狀況，植物醫師診斷後，先將水泥敲掉，讓老楓香樹的呼吸順暢，還排定未來每3到6個月，會挖開樹下部分泥土，確保老楓香樹的氣根生長狀況良好，期盼能順利確保老楓香樹的永續生存。

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