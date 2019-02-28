愛狗正妹深夜救「抹布狗」 一個動作讓志工哭了

2019-02-28 12:18

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄一名愛狗正妹「賴賴」今發現一隻「抹布狗」幾乎不成狗樣，差點遭車撞擊，趕緊上網求救，台灣動物緊急救援小組志工到場救援， 她掏出一疊厚厚的百元鈔，要塞給志工救狗，志工雖婉拒卻感動到哭了，「抹布狗」送醫病況嚴重，小組承諾會全力醫治，後續送養讓牠安度晚年。

高雄一名愛狗正妹「賴賴」今晨路過自由一路附近，發現一隻疑遭棄養、全身毛幾乎掉光的「抹布狗」，正要過馬路時險被車撞，將牠抱到路旁，並上網求救，台灣動物緊急救援小組志工獲悉後趕往馳援，將「抹布狗」帶上車，準備載往動物醫院安置，不料正妹突然掏出一疊厚厚的百元鈔，要硬塞給救援小組志工，讓志工感動得哭了。

台灣動物緊急救援小組是在今收到網友轉寄「賴賴」貼文，今天清晨1時許她行經自由一路靠近同盟路口時，無意間發現路中央有一隻疑遭棄養、全身毛近掉光、不成狗樣的「抹布狗」，差點遭車撞擊，她將狗抱到路旁，並拍照上網求援。

小組接獲通報後，救援志工趕赴現場馳援，發現這隻「抹布狗」全身皮膚病，瘦成皮包骨，決定立即安置並送醫救治，沒想到志工就要開車離開時，愛狗正妹突然掏出一疊厚厚的百元鈔，要硬塞給志工幫狗治療。

發言人倪京台說，志工當下未收下這筆錢，只告訴「賴賴」，希望她能用這些錢繼續幫助其他需要幫助的貓狗。

小組獸醫團隊召集人王斐正診斷後表示，這隻「抹布狗」是1隻公瑪爾濟斯犬，體重2.6公斤，研判生病後遭棄，初估年齡超過10歲，牙齒已近掉光，眼睛萎縮；血檢發現牠嚴重貧血，營養不良，腎功能不全，又合併有毛囊蟲及疥癬蟲感染，病況相當嚴重。

倪京台說，會全力救治這隻「抹布狗」，如果牠能完全康復，會幫牠尋找適合的家庭養老，讓牠安然度過晚年。

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