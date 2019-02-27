用布袋戲學習台語 台南六甲國小成立布袋戲社團

2019-02-27 23:25

〔記者楊金城／台南報導〕布袋戲好好玩喔，六甲國小新成立布袋戲社團，用布袋戲讓學生學習台語、傳承布袋戲藝術文化。

學校請來在地阿忠布袋戲團主的校友龍國精師傅來校授課，他戲齡30多年了。參加布袋戲團的學生有六年級21人，對於學生要學布袋戲，龍國精滿心歡喜，包括戲棚、布景及戲偶都由他無償出借，連上課的鍾點費也將全捐給學校作為發展布袋戲專用款，以傳承布袋戲藝術。

學生顏振安及尹秉泰開心的說，想不到會有這麼一天，廟口的布袋戲棚走入教室，可以練習如何操弄戲偶，新鮮有趣，台語也說的滿溜嘴的，期待有天能參加公演，演給觀眾看。

班級老師蔡志定從小就是布袋戲迷，小時候在廟口站在布袋戲棚下撿糖果、看戲是最快樂的童年回憶，他提出台語布袋戲教學計畫，獲得校長陳志強的支持。

蔡志定說，成立布袋戲團讓學生了解傳統廟會文化的布袋戲，並藉由學習、演出培養學生的自信心及訓練台語口白的能力，傳承和發展布袋戲藝術。

布袋戲學生社團未來也要推出結合反毒、反霸凌等教育宣導的現代創意布袋戲。

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