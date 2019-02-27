228連假賞花花台南 苦楝羊蹄甲正當時

2019-02-27 22:52

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南於農曆新年後進入一陣百花狂潮，白河木棉花、學甲蜀葵花不分平日、假日都吸引大量人潮，原市區相較之下顯得較為低調。不過，市區內的苦楝和羊蹄甲同樣開得相當燦爛，值得一賞，但黃花風鈴木卻尚未盛開。

228連假即將到來，台南預估將吸引大量人潮到訪，尤其白河林初埤木棉花道、學甲蜀葵花節這陣子已經吸引眾多遊客，不分平、假日都有一輛又一輛的遊覽車開入，相當熱鬧。

相較之下，原市區顯得較為低調，但其實也有多處的花已經盛開，例如由台南社大維護的台南公園羊蹄甲林，目前正在盛放中，粉紅色的花瓣顯示春天的到來；東豐路、勝利路口的木棉花也在開展中，雖然規模不如白河那麼大，但枝上花朵、落花及步道合起來的景致，仍引來民眾拍攝；每年準時開花的苦楝今年同樣沒遲到，而台南知事官邸前的苦楝最負盛名，一朵朵淡紫色小花已掛上枝梢。

不過，過往曾吸引眾多民眾的黃花風鈴木尚未盛開，林森路崇德路口、水萍塭公園西側、億載金城目前呈現未開或零星幾朵的樣態，因此可能要讓特地來賞黃花風鈴木的民眾撲空了。

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