「銀」得健康！退休教授研發無毒創素材 玩藝術也推環保

2019-02-27 21:44

〔記者吳俊鋒／台南報導〕一般書畫所使用的顏料，常被質疑含有重金屬等化學物質，恐對人體與環境帶來不良影響，喜歡創作的退休教授黃建和，自行研發出以銀為主的無毒素材，沒有危害，玩藝術也推環保。

黃建和在嘉南藥理大學舉辦「銀的書畫與雕塑展」，近60件精彩作品，琳瑯滿目，開幕儀式後，入內參觀的校長陳鴻助直誇創意令人驚艷；活動持續3月25日。

黃建和先後在清華、東吳等大學化學系任教逾40年，研究著作相當多，也獲得專利無數，創辦「美國電鍍兼表面處理學會台北分會」，又成立「台北市電鍍學會」，專業背景引人矚目。

黃建和也與中科院材料單位合作研究28年，在學術界頗負盛名，桃李遍地，喜歡藝術的他，為遠離毒害，將專業發揮在創作上。

黃建和說，傳統書畫用的色料，多內含毒性的化學物，如重金屬等，隨著藝術的普及，入侵人類生活環境，無所不在。

黃建和認為這樣危害，不僅從事書畫藝術者與周遭大眾遭殃，也會對環境造成污染，因此開始思考如何改善，後來他運用銀的特性，獨自研發全程無毒的書畫雕塑技巧，並致力於推廣與創作。

黃建和表示，銀除了略具殺菌功能外，又可吸收紫外光的高頻率，對眼睛很友善，相當適用於書畫，自2013年起，著手相關研究，並嘗試銀造藝術品的創作。

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