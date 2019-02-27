南市低地板公車衝數量 今年將達公車總數2分之1以上

2019-02-27 21:31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕 為保障身障朋友行的權益，台南市政府補助客運業者汰換低地板公車、無障礙計程車之外，大台南公車今（27）日舉辦低地板公車各項無障礙設施操作訓練，以確保身障朋友搭車安全，並提高使用大眾運輸的意願。

南市低地板公車數量，目前已達170輛；南市交通局長林炎成表示，近年持續補助各家客運業者購置無障礙車輛，預計今（2019）年南市低地板公車數量，將佔公車總數量2分之1以上，除硬體提升外，更重視客運司機在行駛過程的交通安全及服務品質。

由於駕勤低地板公車時，若遇身障朋友有使用需求時，更需要駕駛協助，因此府城客運今天在兵配廠府城客運總站，與南市老人福利協進會、台南市慈光身障協會合作，共同舉行無障礙車輛服務教育訓練暨體驗活動。

慈光身障協會理事長何文讚表示，過去曾有身障朋友反映，獨自搭乘低地板公車遭司機忽視，因而降低搭乘公車意願，也曾有公車司機未接受專業操作教育訓練，以致使行動不便者在上下車過程中，增加安全風險，呼籲政府部門重視無障礙車輛服務教育訓練外，也盼望民眾願意多一份同理心及耐心，等待司機協助乘車服務。

南市公共運輸處處長呂獎慧表示，身障朋友平時外出常排斥使用大眾運輸工具，希望透過這次體驗活動，能提高身障朋友對大台南公車的信心，更有意願搭乘。

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