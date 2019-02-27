桃園新闢市區公車717、210線 3/4起營運

2019-02-27 22:07

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府交通局規劃兩條全新公車路線，717路「龍岡圓環-捷運永寧站」及210路「過嶺-捷運桃園高鐵站」，由統聯客運營運，桃園市長鄭文燦、統聯客運總經理朱玉書、立委趙正宇等人，27日下午同台宣布這兩條路線3月4日起提供服務，持桃園市市民卡搭乘可享「買一送一乘車優惠」。

717路公車「龍岡圓環-捷運永寧站」行經桃園市中壢區、八德區及新北市土城區，提供龍岡、華勛、八德地區市民快速往返雙北的便捷運輸服務。717路去程自龍岡圓環出發，沿途經龍東路、榮民南路、晉元路、廣福路、介壽路、義勇街、東勇街、和平路後接國道2號及國道3號，再經承天路抵達捷運永寧站；返程自捷運永寧站沿線折返，單程約60至70分鐘。路線服務時間每日上午6時至晚上11時，尖峰時段每20分鐘一班，離峰時段每30至40分鐘一班。

210路公車「過嶺、大崙地區-捷運高鐵桃園站」為中壢、大崙、地區至捷運高鐵桃園站的便民接駁服務，為市民提供轉乘軌道運輸的全新選擇。210路去程自中壢好市多經民族路、雙福路、樹籽路、福嶺路、高鐵南路、中正路、月眉路、月桃路、環溪三街、領航北路、青埔路、高鐵北路抵達捷運高鐵桃園站；返程自捷運高鐵桃園站沿線折返，單程約40至50分鐘。路線服務時間每日上午6時至晚上10時，尖峰時段每20至40分鐘一班，離峰時段每60至90分鐘一班。

路線收費方式採里程計費，搭乘里程8公里內18元，超過部分每公里2.58元，可使用多卡通電子票證支付乘車車資；統聯客運為兩條新路線添置全新公車，其中717路配有10輛車，2輛為無障礙公車，座位配有USB插座，方便乘客於旅程中使用電子產品；210路全線為低地板公車，對於年長者及行動不便的乘客，不只上、下車更為方便，乘車的安全性及舒適度也大為提升。

統聯客運為感謝市民支持，自通車日至3月31日止活動期間內搭乘210及717路公車，即可獲得抽獎機會，獎項包含iPhoneXR、指南宮+鹿港1日遊旅遊行程對換券、桃園機場-宜蘭來回車票及限量紀念版悠遊卡/一卡通等好禮，抽獎活動可洽統聯客運官方粉絲團。

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