白沙屯拱天宮進香報名首日爆量

2019-02-27 15:02

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖徒步前往雲林縣北港朝天宮進香，是全國矚目的宗教盛事，今天受理現場報名，大批信眾湧入拱天宮，不少人都等了一、兩個小時才能完成。有人因為等太久，又是遠地而來，無奈只好離開，並希望廟方往後可以改善報名機制。

白沙屯拱天宮總幹事陳春發表示，每年報名首日都會出現爆量狀況，今年也差不多，預估有七、八千人報名。針對有信眾指出，希望拱天宮廟方改善報名機制，陳春發坦言，人太多才是主因，呼籲信眾不必要都擠在第一天報名。

陳春發說，因為北港朝天宮提供約三千個房間供信眾進香休息使用，可能也導致每年開放報名首日就有大批信眾湧入報名。陳春發強調，報名人數沒有限制，而且出發前都可以報名，呼籲信眾不要急於一時。

針對有信眾建議開放網路報名，陳春發說，若採網路報名，進香用的制服寄到信眾家中若不尺寸合適，如何替換會成為大問題。

至於遠在中南部等較遠縣市民眾抱怨來回奔波可能還無法成功報名，陳春發建議，遠地信眾可以委請親友代為報名，媽祖婆一樣可以感受到信眾的誠心。

屏東縣70歲鄭姓老翁上午九點多抵達拱天宮，但是因不耐久候，超過兩小時還無法報名，加上被告知「不如住宿一晚明天再報名」，索性與其他一樣遠從中南部北上要報名的信眾離開，並建議拱天宮要改善報名機制和流程。

拱天宮徒步進香報名公費為700元，媽祖婆將於4月7日晚間11點20分登轎、8日凌晨1點20分出發。

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