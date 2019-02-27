RMI進駐高雄 3月將辦「高雄國際創新大賽」

2019-02-27 13:20

〔記者葛祐豪／高雄報導〕歐洲排名第一的創新加速器公司Rainmaking Innovation，今天進駐高雄，未來將引進海外新創團隊、國際企業、投資人到高雄，並協助高雄新創團隊、企業進入國際市場。

歐洲排名第一的創新創業公司Rainmaking Innovation（簡稱RMI），總部設在英國倫敦，是國際級的創新加速器，今天宣布進駐高雄，由RMI轉投資的盛宇創新公司與高市經發局簽署合作備忘錄，高雄市副市長葉匡時與RMI執行長兼創始人Carsten Kølbek擔任見證人。

葉匡時表示：「高雄是台灣的心臟，高雄要做世界的高雄， 因此要引進世界級的外資。 」

葉匡時說，台灣過去做了很多的創新加速器 ，大部分都是國人自己做的， 但做加速器的人，本身沒有太豐富的創業經驗， RMI則是世界級的創新加速器公司，已經培育非常多成功的獨角獸新創公司，對高雄有意創業的年輕人，非常有幫助。

高雄市經發局表示，RMI是歐洲知名國際創新育成平台，專注保險科技、數位醫療、新能源、金融科技、新零售、食品安全科技、物聯網及智慧城市等8大垂直領域，同時也是世界500強企業策略轉型合作夥伴，前已在全球21國和地區，開展超過31個創新專案，成功育成超過750個企業，累計融資額超過10億歐元。

RMI將於3月8日舉辦「高雄國際創新大賽2019」，邀請世界500強合作企業NTT DATA、資誠PwC Taiwan、高雄東南亞商協會、中山大學等，將選出2組新創企業，送往日本參加決賽。

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