立委批台農發定位不明 陳吉仲：開拓市場不與民爭利

2019-02-27 12:19

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會主委陳吉仲今天到立法院進行業務報告，台農發角色定位問題成為立委關注焦點，立委紛紛質疑台農發定位不明又虧損；陳吉仲強調，台農發不能與民爭利，而是要開拓市場，而且台農發預計今年就能協助外銷雲林烏龍蕉到日本達1000噸。

立委林岱樺質疑，台農發角色定位不明，當初說要帶動台灣農業轉型、不介入市場到拓展市場，但是現在看來台農發可以說是完全失敗而且農委會徹底放棄，風風光光成立的國家隊台農發，卻改口是民營公司，傲慢導致政策失敗，要求主委面對台農發的失敗向農民道歉。

陳亭妃指出，政府要接地氣，讓農漁民接到更多訂單，所以成立農業外銷平台，但是又被批評與台農發角色疊床架屋，農委會還是講不清楚，到底外銷平台要做什麼？很多簡單的語言不用太繁雜，要好好說明。立委賴瑞隆也指出，農委會加強說明力道和整體效益，不然未來這一年都會持續這個議題。

陳吉仲表示，台農發當初成立資本額2.4億元，並要求不能跟既有通路搶訂單，不能跟台灣農民爭利，不能以營利為目的，找新的通路新的市場，雲林烏龍蕉從來沒有賣到日本過，預計今年烏龍蕉就能賣1000噸，產地價格高過目前1到2倍，每個禮拜一個貨櫃，就是把原本沒有的通路打開。

陳吉仲指出，農產外銷平台是鎖定30個品項、10幾個國家，整合農民到外銷業者，一起把農產品賣出去，今年目標增加10%，從冷鏈物流設備、防檢疫到行銷費用補助，都要一個品項一個品項建立起來。

陳吉仲回應時指出，還好台農發沒有大賺錢，大賺錢會不會有人說是在賺農民的錢，台農發成立是為了把農產品賣出去，重點不是賺錢，而是建立新的通路。但是立委徐永明和蘇震清都對此說法存有疑慮，徐永明指出，台農發虧錢是虧誰的錢？是全民的錢，農委會沒有直接投資就沒有責任嗎？不要用話術講說還好沒賺錢。蘇震清指出，主委說如果台農發賺錢又會被說是與農爭利，但是他希望台農發能賺錢還能顧農民是雙贏。

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