今年漢光演習敲定！ 4/22兵推、5/27實兵

2019-02-27 10:49

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今日召開記者會，說明今年漢光35號演習時程，國軍預劃，將在4月22日至26日進行「電腦輔助指揮所演習」，5月27日至31日進行實兵演習。而今年實兵演訓的亮點，將在5月28日上午國道一道花壇路段進行「戰備跑道起降」演習，並在5月30日上午於屏東滿豐射擊場進行「聯合反登陸作戰」。

對於「戰備跑道起降」，國防部作計室聯合作戰處長葉國輝表示，國軍上一次執行該課目為103年9月在嘉義民雄進行演訓，每隔一段時間培育高公局路面整修執行科目，讓戰備跑道在戰時可運用，空軍也會每個月巡管相關路段。另外，該演訓將3型主力戰機納入，但確切機型還在規劃中。

國防部表示，此次漢光演習特色為有5項，首先為「落實戰力防護作為」，三軍各類型部隊將優先以「戰力防護」演練為重點，並結合民間資源，執行空中部隊戰備轉場、戰備跑道起降、防空部隊機場防護、海上部隊機動疏泊及地面部隊進入戰術位置疏散掩蔽操演，同時精進各部隊「隱蔽、掩蔽、偽裝、欺敵、機動」防護能力。

國防部表示，第二項為「強化濱海決勝戰力」，為提升海、空軍聯合作戰成效，於東部地區整合海、空聯戰指管及岸置（機動）防空、反艦飛彈、電子戰等專業部隊，遂行多軍（兵）種聯合作戰演練，並執行聯合反潛、布雷作業、輕快兵力聯合作戰之運用及無戰管聯合防空等訓練課目，以精實防衛作戰整備。

國防部說，第三項特色為「統合灘岸殲敵能量」，依防衛作戰構想及實際防衛作戰場景，由各作戰區整合地面火砲、各式飛彈、CM11戰車、陸航戰鬥直升機、無人飛行載具（UAV）、海軍各式主力艦隊、飛彈快艇及空軍戰鬥機等兵力執行聯合反登陸實彈射擊，並在北、南部測考中心實施對抗演習，訓練軍（兵）種聯合指揮管制、情監偵能力及聯合火力協調機制，具體提升三軍聯合火力打擊效能。

國防部表示，第四項「不對稱作戰能力驗證」，不對稱作戰為未來台澎防衛作戰關鍵戰力，本次操演以結合本島兵要特性，驗證無人飛行載具監偵、飛彈精準打擊、布雷作戰、狙擊戰力運用、網路戰及電子戰等不對稱作戰課目貫穿全程，以發揮「以小搏大、以弱擊強」之關鍵戰力，並逐步籌購及強化符合未來作戰需求之戰力整建要項，俾建構「以質勝量」之精銳部隊。

國軍表示，第五項為「發揮全民總力」，為達成「化民力為我力，融我力於戰力」之整備目標，本次操演在「漢光34號」演習既有基礎上，持續強化動員演練，並整合「萬安、同心、自強」等軍民聯合演習，充分運用民、物力資源，採「系統式」動員模式，以「整廠」之人、裝併徵方式納入操演，規劃擴充機場跑（滑）道搶修、灘岸阻絕作業能量及擴大民間通信能量運用等3項演練課目。

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