228連假好去處 衛武營推多個節目迎賓

2019-02-27 08:00

〔記者陳文嬋／高雄報導〕2284天何處去？

高雄衛武營國家藝術文化中心推出講座、表演共5場迎賓，首日由《大師開啟歌劇院》打頭陣，東西方編舞大師林懷民、馬汀‧薛雷夫與衛武營總監簡文彬破天荒首次獨家公開對談；泰武古謠傳唱3月將唱進WOMAD，行前首發場就在衛武營，讓民眾搶先國際聆聽天籟美聲。

衛武營連假首日邀請享譽國際的雲門舞集總監林懷民、獲德國《tanz舞蹈》雜誌票選為「年度傑出編舞家」的馬汀．薛雷夫及衛武營總監簡文彬，3人在舞蹈、音樂上各具深厚實力，將齊聚衛武營歌劇院暢談音樂、舞蹈、藝術到《馬勒第七號》，跨界呈現舞蹈與交響樂的詩篇。

緊接著3月1日由由指揮界三冠大師呂紹嘉親率國家交響樂團NSO，聯手華裔新銳小提琴家林品任，帶來專為衛武營打造的《節慶．交響》，演出理查‧史特勞斯和布拉姆斯浪漫時期作品，並帶來出身高雄的作曲家蕭泰然的小提琴協奏曲，東西方大師經典作品一次薈萃呈現，帶給樂迷最深的音樂感動。

近年最成功現代芭蕾舞團之一的德國萊茵芭蕾舞團，將於3月2日及3日帶來《馬勒第七號》，由簡文彬擔任指揮，帶領台北市立交響樂團擔綱演奏，看德國最頂尖的舞團，聽馬勒最特別的交響樂。

值得一提的是，泰武古謠傳唱將於3月前往於澳洲阿得雷德與紐西蘭新普利茅斯舉辦的WOMADelaide與WOMAD New Zealand巡迴演出，出發前在衛武營舉辦

行前首發場，純粹乾淨的歌唱，讓樂迷感受聲音美感與演唱功力，讓喜愛原民古謠的民眾搶先國際、先聽為快。

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