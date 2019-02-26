228連假首日蘇花改估清晨5點開始塞 「交通快打」嚴陣以待

2019-02-26 15:25

［記者江志雄／宜蘭報導］228的4天連假，蘇花路廊（蘇花改+蘇花公路）管制21噸以上大貨車通行，公路總局預估28日清晨5點起，蘇花改將湧現南下車潮，3月2日午後有北上返鄉車流，提醒用路人掌握路況，避開壅塞時段。

228連假，蘇花路廊禁行21噸以上大貨車時段如下：28日上午5點到下午5時、3月1日至2日上午9時至下午5時、3月3日下午1時至下午5時。

蘇花改蘇澳到東澳段通車一年多來，平均一天單向車流量，假日6000輛次，非假日4000輛次，去年清明連假首日，南下單日車流量1萬7000輛次，今年春節假期倒數第2天，即2月9日當天，北上車流衝上1萬9000輛次，締造單日新高紀錄。

公路總局第四區養護工程處交控中心表示，28日上午5點到下午1點，蘇花改會有一波南下車潮，3月2日中午到晚間10點有北返車流，均以出遊車潮為主，預估一天最大單向車流量約1萬3000輛次。

蘇澳警分局因應蘇花路廊的連假交通考驗，成立「交通快打」嚴陣以待，警方強調，若有車流嚴重回堵，將出動專責警力到指定地點紓解車潮，協助用路人快速抵達目的地。

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