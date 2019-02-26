228連假到屏東逛燈會、玩墾丁 交通動線看這裡！

2019-02-26 21:39

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕二二八4天連假遇上東港大鵬灣舉辦熱鬧的台灣燈會，屏東縣警方針對通往墾丁及台東旅遊要道，連假首日就祭出交通管制措施，盼能疏解大量車潮，同時加強取締違停及酒駕，呼籲民眾出門遵循交通規則、保持耐心。

這次二二八連假，除了前往墾丁及台東的出遊人潮，屏南沿海地區北有台灣燈會，南邊則有農曆二月二日土地公生日前一週的祝壽人潮，加上目前連假期間普遍住房率都已接近8成，從東港大鵬灣台灣燈會一直到恆春半島各景點，每天都可能湧入數萬人潮，南下墾丁及台東民眾，應避開下午兩點後的燈會入場高峰期。

前往台灣燈會的民眾，主辦單位建議停到較遠的停車場，避免到燈會附近的停車場，再不間斷的接駁車運輸下，人車越多的地方可能因排隊越慢離開。

恆春警方因應福安宮祝壽及旅遊車潮，台26線熊家豬腳前分隔島缺口封閉；台26線31到32K、屏153線射寮路口至墾4之1路口段及墾丁大灣路道路兩側禁止停車；車城和平路口、中正路口、中山路124巷前及墾丁大灣路段，將視車流作分級規劃、分流導引、單向管制及障礙排除等，並強力取締違停。

夜間熱門逛街地點的墾丁大街周邊，停車空間預估大型車停車位40位、小型車停車位約1009位，可提供1049車位；2月28日至3月3日期間，每天16點至22點，墾丁大街實施人車分道，道路內二側為車輛行駛路線、外二側為人行步道，並視情況採單線雙向通車。

連接台東及墾丁地區的枋寮分局，將於台1線436K（水底寮五岔路口）到445.5K（嘉和路口）視車潮調撥車道，將北上車道調撥予南下車輛使用；預計北返車潮湧現時，將南下車道調撥予北上車輛使用，並祭出替代道路的分流措施；因應沿山公路施工，北上車流增加時，將管制台1線中山路口禁止左轉，引導改道枋寮陸橋下左轉進入枋寮市區。

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