台灣燈會最夯小物！天天排隊擠爆 都是為了它…

2019-02-26 21:21

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕首次在屏東舉辦的台灣燈會，被譽為史上最佳，除了夜間主副燈引人入勝，日間七彩斑斕的花燈同樣吸引人潮，而開幕後白天最熱門的燈區，莫過於宗教燈區的福安宮花燈，每到下午就排隊超過2000人，除了想摸金元寶添財運，限量的台灣燈會金元寶紀念幣，更成為燈迷的最愛。

這次台灣燈會有不少紀念小物可以領取，包括屏安豬紙雕小提燈、限定版乖乖以及福安宮金元寶紀念幣，其中，這幾天最夯的，莫過於引發瘋狂排隊的金元寶紀念幣，每天下午2點過後，就排出超過2000人的人龍，甚至有人搞不清楚在排什麼，一下接駁車就先卡位排隊。

排了1個多小時拿到紀念幣的高雄遊客王先生說，車城福安宮土地公相當靈驗，加上接近農曆二月土地公生日，特別希望拿到未來可能不會再出版的「2019台灣燈會在屏東」字樣的紀念幣，不僅有祈福發財的效果，還有很高的收藏價值，一般生肖紀念幣在網路上就有人開價300多元，燈會限定元寶拍賣價恐上看500元。

對於民眾瘋狂排隊現象，車城福安宮人員說，擔心龐大排隊人潮影響其他燈區參觀動線，已經提早到平日下午4點、例假日下午2點發放，但民眾仍惟恐拿不到，紛紛提早排隊，廟方仍依原訂計畫，平日發放3000枚、假日4000枚，總共5萬2300份，沒有領取到的民眾，也可以摸摸現場的大型元寶拍照，同樣有招財祈福的意義。

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