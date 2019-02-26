台灣燈會》女神美背全都露！ 晚上搭船遊湖盡覽夢幻美景

2019-02-26 20:18

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣燈會大鵬灣主燈區，主燈設置地點「半水半陸」，許多特色獨具的美麗燈飾就在水岸邊，觀光局推薦「水域賞燈」，若是不想人擠人，搭船遊湖是個最好選擇。

台灣燈會大鵬灣主燈區今年結合灣域特性，打造遊湖賞燈遊程，假日才會有的「帆船之夜」，搭上遊湖船就能和光帆交錯，5艘帆船船帆用燈點亮，徜佯湖面的畫面美翻，而收錄震撼的海上教堂夜景及「海之女神」完整美背的獨家視角也曝光。

水域賞燈從船上看著主燈點燈秀，岸上五光十色的燈飾反成為襯托背景，大鵬灣國家風景區管理處轄區內的遊湖船日前也設計動線圖及航程。

「湖光倒影超美！」高雄黃姓遊客說，主燈區太大，步行賞燈有點辛苦，遊湖正好是最省時間、體力的方式，還可觀賞花燈倒映在湖面的夢幻美景，船上專人解說有趣，甚至連輪椅都可推上船，票價400元雖稍貴，但值得推薦。

聽聞台灣燈會的亮麗程度的他說，台灣燈會光是宗教燈區就已遠勝高雄市的金銀河，受朋友之邀到大鵬灣，果然不虛此行，在朋友推薦下，最後一趟搭遊湖船從西轉到南轉，湖面五光十色的倒影美不勝收，令人驚艷，重點是原本無法完整看清楚的「女神美背」，從灣域水面「全都露！」

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